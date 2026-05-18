Pollena Trocchia due donne trovate morte nel palazzo fermato un 49enne | ‘Voleva 50 euro in più’

Due donne sono state trovate morte in un appartamento a Pollena Trocchia. La polizia ha fermato un uomo di 49 anni, accusato di aver ucciso le vittime. Secondo le ricostruzioni, l’omicidio sarebbe avvenuto a seguito di una discussione sul pagamento di prestazioni sessuali, con la vittima che avrebbe richiesto 50 euro in più. La vicenda è al centro delle indagini in corso, che cercano di chiarire i dettagli della lite e il movente dell’omicidio.

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Le vittime sarebbero state uccise dopo una lite per il pagamento delle prestazioni sessuali, fermato Mario Landolfi. Duplice omicidio a Pollena Trocchia, nel Napoletano, dove due donne sono state trovate senza vita all’interno di un edificio in costruzione in viale Italia. Per il delitto i carabinieri hanno fermato Mario Landolfi, 49enne residente a Sant’Anastasia, che dopo un lungo interrogatorio, avrebbe confessato agli investigatori. L’uomo, assistito dall’avvocato Aldo Maione, è ora detenuto in carcere in attesa della convalida. Le vittime sono una 29enne del Casertano e una 49enne di origini ucraine. I loro corpi sono stati rinvenuti nel piano seminterrato dello stabile, ma secondo quanto emerso dalle indagini sarebbero state uccise in momenti differenti e poi gettate nel vano ascensore dell’edificio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Pollena Trocchia, due donne trovate morte nel palazzo, fermato un 49enne: ‘Voleva 50 euro in più’ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Pollena Trocchia, due donne trovate morte in cantiere: duplice omicidio, interrogato un sospettato Sullo stesso argomento Choc a Pollena Trocchia: due donne trovate morte in un cantiere. Fermato un 49enneScoperta choc a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, dove nella notte tra domenica e lunedì due donne sono state trovate senza vita all'interno... Napoli, due donne trovate morte in un edificio in costruzione a Pollena Trocchia(Adnkronos) – Giallo nel Napoletano, dove due donne sono state trovate morte all’interno di un edificio in costruzione a Pollena Trocchia, in... Due donne sono state trovate senza vita nella notte all’interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli. lamilano.it/napoli/pollena… x.com Due donne uccise a Pollena Trocchia, l’uomo fermato ammette: ammazzate in due giorni diversiUn uomo di 48 anni di Sant'Anastasia è stato fermato per duplice omicidio delle due donne ritrovate stanotte in un cantiere a Pollena Trocchia ... fanpage.it Due donne trovate morte in un cantiere a Pollena Trocchia: forse precipitate da due piani diversiDue donne trovate morte a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, nel cantiere di un palazzo in costruzione. Il ritrovamento, fatto dai carabinieri, è avvenuto attorno alle ore 00.45 circa di stanot ... fanpage.it