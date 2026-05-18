Poliziotto per un giorno Il commissariato ospita i bimbi

Da lanazione.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’educazione civica come disciplina a vantaggio dei cittadini di domani. A Poggibonsi ventidue bambini della scuola dell’infanzia di Bellavista, Il Paese dei Balocchi, hanno visitato il Commissariato accompagnati dalle insegnanti del plesso che è parte integrante dell’Istituto comprensivo 2 diretto dalla preside Maresa Magini. Durante lo speciale incontro i piccoli, accolti nella struttura operativa di Salceto, hanno avuto l’opportunità di conoscere il lavoro della Polizia di Stato. "Poliziotto per un giorno". Il Commissariato di Poggibonsi, che ha alla guida il dottor Enrico Matteucci, ha quindi aperto le porte nella circostanza al simpatico, festoso gruppo del Paese dei Balocchi di Bellavista. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - "Poliziotto per un giorno". Il commissariato ospita i bimbi
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