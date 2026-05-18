Poliziotti salvano donna in crisi ed evitano la tragedia alla Festa dei Pugnaloni | la segnalazione
Durante la Festa dei Pugnaloni, un episodio ha coinvolto un agente di polizia del commissariato di Orvieto che si trovava nel comune di Acquapendente. L’agente ha soccorso una donna in grave crisi, riuscendo a calmarla e ad evitare che la situazione degenerasse. La donna si trovava in uno stato di forte agitazione e disagio, e l’intervento dell’agente ha portato alla risoluzione della crisi senza conseguenze peggiori. La vicenda si è svolta davanti a numerosi partecipanti alla festa.
Festa dei Pugnaloni indimenticabile per il poliziotto aquesiano Piero Campana. In qualità di agente del commissariato di Orvieto, calma una residente nel comune di Acquapendente in crisi profonda. Colpita da malessere patologico, aveva contattato un conoscente manifestando propositi di natura. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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