Politecnico | la nuova sfida tra spiritualità e gestione dell’IA

Al Politecnico si apre una discussione sulla relazione tra spiritualità e intelligenza artificiale, analizzando come questa possa influenzare la gestione dei modelli tecnologici. Si parla di come i sistemi basati esclusivamente sulla performance mostrino dei limiti nelle applicazioni pratiche, portando a riflettere sui possibili approcci che integrano valori umani e etici. La questione centrale riguarda la ricerca di un equilibrio tra la logica dell’IA e le dimensioni spirituali che coinvolgono la vita quotidiana.

? Punti chiave Come può la spiritualità bilanciare la logica dell'intelligenza artificiale?. Perché i modelli basati solo sulla performance stanno fallendo oggi?. Cosa distingue un leader umano da un algoritmo decisionale?. Come influisce la dimensione interiore sulla gestione del burnout aziendale?.? In Breve Delbecq introdusse corsi sulla spiritualità alla Santa Clara University nel 1998.. Christensen propose riflessioni sul successo personale alla Harvard Business School nel 2010.. Hsieh e van Bever curano oggi il corso The Spiritual Lives of Leaders.. L'approccio integra radici bibliche ed etica protestante nella gestione aziendale.. Il Politecnico di Milano ha lanciato il programma executive SPEM, un percorso focalizzato su spiritualità e management per rispondere alle sfide poste dall’era dell’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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