Polisportiva Galli ko in Gara 3 | Costa Masnaga vola in Serie A1

La Polisportiva Galli si è fermata a Gara 3 nella serie playoff per la promozione. La squadra di Costa Masnaga ha vinto l'incontro con il punteggio di 95-81 davanti al proprio pubblico, conquistando così la promozione in Serie A1. La partita si è giocata il 18 maggio 2026 e ha concluso la serie con la vittoria della formazione ospite. La Polisportiva Galli aveva raggiunto questa fase dopo aver superato gli avversari nelle gare precedenti.

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Arezzo, 18 maggio 2026 – Si ferma a Gara 3 il sogno promozione della Polisportiva Galli. A conquistare la Serie A1 è Costa Masnaga, che davanti al proprio pubblico supera la formazione valdarnese con il punteggio finale di 95-81, chiudendo la serie decisiva e festeggiando il salto di categoria. Una partita combattuta per oltre metà gara, con la squadra di coach Andrea Franchini capace di restare pienamente in corsa nei primi due quarti grazie a una prova intensa e ordinata. Decisivo, però, il terzo periodo, nel quale la formazione lombarda cambia ritmo e piazza il break che indirizza definitivamente l’incontro. Grande protagonista della serata è stata Moscarella, autentica trascinatrice della Limonta con 32 punti personali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Polisportiva Galli ko in Gara 3: Costa Masnaga vola in Serie A1 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Jolly Acli Livorno - CLV-Limonta Costa Masnaga - Gara2 Semifinali Playoff Sullo stesso argomento Polisportiva Galli ko in Gara 1: Costa Masnaga domina 95-72 nella semifinale playoffArezzo, 11 maggio 2026 – Serata difficile per la Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno, sconfitta nettamente in Gara 1 della serie playoff sul... Polisportiva Galli travolge Costa Masnaga e riporta la serie in parità: show di Ilaria Bernardi da 30 puntiArezzo, 14 maggio 2026 – Una prova di carattere, qualità e grande intensità permette alla Polisportiva Galli di pareggiare la serie playoff contro... Polisportiva Galli ko in Gara 1: Costa Masnaga domina 95-72 nella semifinale playoffEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... sport.quotidiano.net A2 F G3 – Costa Masnaga domina il terzo quarto, batte Polisportiva Galli e torna in A1CRONACA – Primo quarto in equilibrio, con le due formazioni a rispondersi colpo su colpo con ritmi elevati. Al 5? è 9-8, con Moscarella da una parte e Ngamene dall’altra in evidenza. Mosetti firma il ... basketinside.com