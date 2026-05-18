Poli Bortone riunisce i partiti | il nodo degli equilibri e le spine dell’amministrazione
Questa mattina si è svolta una riunione in un albergo cittadino tra la sindaca e i rappresentanti dei partiti che appoggiano la sua amministrazione. Il confronto ha coinvolto i responsabili provinciali dei diversi gruppi politici e si è concentrato sugli equilibri interni alla maggioranza e sulle questioni che stanno creando tensioni all’interno dell’amministrazione. La discussione si inserisce in un quadro di tensioni e di tentativi di mantenere la coesione politica nel centrodestra locale.
LECCE – A leggere il resoconto della riunione svolta questa mattina in un albergo cittadino tra la sindaca Adriana Poli Bortone e i responsabili provinciali dei partiti che sostengono la sua maggioranza a Palazzo Carafa, si direbbe che il centrodestra stia navigando le acque della consiliatura. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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