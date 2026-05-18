Pokémon GCC | Megaevoluzione – Caos Nascente Il Ritorno Ufficiale Che Stravolge il Meta
Il mondo del Pokémon GCC si appresta a vivere un nuovo capitolo con l’annuncio di Megaevoluzione – Caos Nascente, l’espansione che sarà disponibile a fine maggio. La notizia è stata comunicata ufficialmente e ha già suscitato grande interesse tra i giocatori e gli appassionati. La nuova espansione promette di influenzare profondamente le strategie e il panorama delle partite. La sua uscita è attesa con entusiasmo da tutta la comunità, che si prepara a scoprire le novità che introdurrà nel gioco.
Il circuito del Pokémon GCC si prepara a un terremoto di magnitudo altissima. The Pokémon Company ha ufficialmente calato l’asso svelando Megaevoluzione – Caos Nascente, l’attesissima espansione in arrivo a fine maggio in tutta Italia. Se il meta attuale vi sembrava essersi stabilizzato, preparatevi a rimescolare i mazzi: questo set segna il tanto richiesto ritorno delle megaevoluzioni, fuse in maniera inedita con la brutale potenza della meccanica “ex”. Mettete via le vecchie certezze, perché l’impatto competitivo e collezionistico di questa uscita promette di far impallidire i lanci precedenti. Clicca qui per acquistarlo subito dai nostri amici di Carte Magic In breve. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Pokemon Caos Nascente: unboxing Set Allenatore Fuoriclasse e primo sbusto!
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