Podismo Graziani bissa il successo dello scorso anno al Green Trail di Aisa Impianti

Il 17 maggio si è svolta la dodicesima edizione del Green Trail di Aisa Impianti, in una giornata di bel tempo. La manifestazione ha visto la partecipazione di circa 165 atleti impegnati nella gara competitiva, insieme a diversi non competitivi e più di cinquanta giovani del settore giovanile. Tra i partecipanti, un atleta ha bissato il risultato dello scorso anno, confermando la propria prestazione precedente. La competizione si è svolta su un percorso immerso nel verde, con numerosi appassionati e pubblico presente lungo il tracciato.

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