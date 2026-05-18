Playoff di Eccellenza e Promozione | le due finali non sorridono alle formazioni bolognesi Il Medicina s’arrende all’ex Spal Affonda l’Msp

Nelle finali playoff di Eccellenza e Promozione disputate ieri pomeriggio, le squadre di Bologna non sono riuscite a ottenere la vittoria. Il Medicina si è arreso all’ex giocatore della Spal, mentre l’Msp ha subito una sconfitta che ne ha compromesso il cammino verso la promozione. Entrambe le partite si sono concluse con risultati sfavorevoli per le formazioni locali, lasciando così aperti i rispettivi verdetti nelle competizioni regionali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui