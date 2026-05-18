Playoff di Eccellenza e Promozione | le due finali non sorridono alle formazioni bolognesi Il Medicina s’arrende all’ex Spal Affonda l’Msp
Nelle finali playoff di Eccellenza e Promozione disputate ieri pomeriggio, le squadre di Bologna non sono riuscite a ottenere la vittoria. Il Medicina si è arreso all’ex giocatore della Spal, mentre l’Msp ha subito una sconfitta che ne ha compromesso il cammino verso la promozione. Entrambe le partite si sono concluse con risultati sfavorevoli per le formazioni locali, lasciando così aperti i rispettivi verdetti nelle competizioni regionali.
Niente da fare per le due formazioni bolognesi che, ieri pomeriggio, erano impegnate nelle rispettive finali playoff. Partendo dal girone B di Eccellenza, il Medicina Fossatone di Fulvio Assirelli è stato sconfitto 1-0 sul terreno di gioco dell’ Ars et Labor Ferrara: a decidere l’incontro, disputato davanti ad un ‘Paolo Mazza’ praticamente gremito, ci ha pensato una zampata di Iglio arrivata alla metà ripresa. Grazie a questo successo, l’ex Spal accederà alla fase nazionale degli spareggi (dove in semifinale affronterà gli abruzzesi della Santegidiese), mentre Selleri e compagni ci riproveranno l’anno prossimo con la consapevolezza di aver giocato una sfida che resterà per sempre nella storia della società. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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