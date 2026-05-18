Playoff Barcellona domina la Viola | tutto si gioca al Calafiore

Nel match di playoff al Calafiore, il Barcellona ha preso il controllo della partita contro la Viola, consolidando il vantaggio accumulato durante l'incontro. La squadra ospite ha mostrato una superiorità evidente, lasciando poche possibilità di rimonta. La Viola si trova ora a dover affrontare alcune difficoltà, tra cui l’assenza di Fiusco e Marangon in fase offensiva. La sfida decisiva si svolgerà tra le mura del Calafiore, con l’obiettivo di fermare l’ex Aguzzoli, protagonista della partita.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come può la Viola superare il vuoto offensivo di Fiusco e Marangon?. Chi riuscirà a fermare l'ex Aguzzoli nella sfida decisiva al Calafiore?. Perché il rientro di Laquintana ha condizionato il ritmo dei reggini?. Quanto peserà il pubblico del PalaCalafiore sulla rimonta della Viola?.? In Breve Aguzzoli segna 16 punti e Sebastianelli 17 per il successo del Barcellona.. Clark realizza 18 punti, Laganà 16 e Fernandez 14 per la Viola.. Laquintana segna 0 punti in 9 minuti dopo il rientro dall'infortunio.. La sfida decisiva si disputerà mercoledì 20 maggio alle ore 20:30 al PalaCalafiore.. Barcellona batte la Viola per 70-62 al PalaBerti, allungando la serie playoff dopo una prestazione in cui i reggini hanno faticato a trovare il ritmo fin dai primi minuti di gioco. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Playoff, Barcellona domina la Viola: tutto si gioca al Calafiore ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Playoff al via: il Trento si gioca tutto al Briamasco contro la Giana Erminio Playoff JuveCaserta, scacco a Montecatini: tutto si gioca al ritorno? Domande chiave Come può la difesa di Sacchetti fermare la pioggia di triple avversaria? Chi deve guidare l'attacco per evitare che il sogno... Il Barcellona Basket esce sconfitto dalla gara 1 dei quarti playoff contro la Viola Reggio CalabriaSi apre con una sconfitta il cammino del Barcellona Basket nei quarti di finale dei playoff: in gara 1, i giallorossi cedono il passo a una Viola Reggio Calabria determinata... Vai all'articolo ... 24live.it Playoff Serie B, i risultati di Gara-1 degli ottavi: la Viola domina ma le avversarie del girone parallelo mostrano i muscoli!Ci siamo, iniziano i Playoff! Le migliori 8 dei due gironi si incrociano in ordine opposto di piazzamento in classifica: obiettivo vincere 2 gare su 3 per passare il turno, fattore campo alla migliore ... strettoweb.com