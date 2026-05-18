Playoff amaro per l’Alberoro Vola il Casentino Academy

L’avventura playoff dell’Alberoro si conclude con una sconfitta, mentre il Casentino Academy prosegue la sua corsa verso l’Eccellenza. L’Alberoro ha perso lo spareggio promozione contro l’Audax Rufina, che ha permesso al Casentino Academy di raggiungere la fase successiva. La squadra ha superato il turno e ora si prepara per affrontare le sfide che la separano dalla promozione. La conclusione dei playoff per l’Alberoro segna la fine della loro stagione, mentre il percorso del Casentino Academy continua.

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