Playoff amaro per l’Alberoro Vola il Casentino Academy

Da sport.quotidiano.net 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’avventura playoff dell’Alberoro si conclude con una sconfitta, mentre il Casentino Academy prosegue la sua corsa verso l’Eccellenza. L’Alberoro ha perso lo spareggio promozione contro l’Audax Rufina, che ha permesso al Casentino Academy di raggiungere la fase successiva. La squadra ha superato il turno e ora si prepara per affrontare le sfide che la separano dalla promozione. La conclusione dei playoff per l’Alberoro segna la fine della loro stagione, mentre il percorso del Casentino Academy continua.

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Termina sul più bello l’avventura playoff dell’Alberoro, prosegue invece quella del Casentino Academy che dopo aver perso lo spareggio promozione contro l’Audax Rufina adesso insegue l’Eccellenza dalla via dei playoff. Al Brilli Peri la partita è bloccata. Le due squadre prestano attenzione a non scorpire il fianco. Al 90’ il punteggio è ancora di 0-0 e quindi sono necessari i tempi supplementari. Al 106’ l’Alberoro è in avanti a cercare il gol della qualificazione, il Casentino ne approfitta e in contropiede con Pasquini sigla la rete che vale il passaggio alla fase successiva dei playoff. Resta per l’Alberoro di Franchi un ottimo campionato, per i gialloverdi di Vinicio Dini adesso l’asticella si alza ancora. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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