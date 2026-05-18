Playlist Altrecose a Bolzano

A Bolzano, il fondatore e direttore editoriale del Post presenta il suo nuovo libro. La raccolta si intitola Playlist (Altrecose) e include oltre tremila canzoni. Il volume raccoglie storie legate a queste tracce musicali, offrendo un approfondimento su vari brani. La presentazione si svolge in un contesto pubblico, con la presenza dell’autore e di un pubblico interessato. La pubblicazione si inserisce in un percorso di narrazione legato alla musica e alle sue storie.

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Il fondatore e direttore editoriale del Post Luca Sofri presenta il suo libro Playlist ( Altrecose ): una raccolta di storie intorno a più di tremila canzoni. Playlist ha opposte intenzioni, sovversive e spericolate: di essere uno strumento per chi voglia ascoltarle e goderle, le canzoni, e poi scegliersele, grazie alla scelta di centinaia di musicisti e delle loro canzoni più raccomandabili secondo Luca Sofri, e una ricca e varia serie di storie, riflessioni, aneddoti, brevi commenti, intuizioni, che riguardano ciascuna canzone. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. 🔗 Leggi su Ilpost.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Playlist (Altrecose), a New YorkIl fondatore e direttore editoriale del Post Luca Sofri presenta il suo libro Playlist ( Altrecose ): una raccolta di storie intorno a più di tremila... Playlist (Altrecose), a PescaraIl fondatore e direttore editoriale del Post Luca Sofri presenta il suo libro Playlist ( Altrecose ): una raccolta di storie intorno a più di tremila...