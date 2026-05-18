Play-out gara-3 Certaldo più vicina alla salvezza Secondo quarto fatale alla Folgore
Nella gara di play-out di terza partita, Virtus Certaldo si avvicina alla salvezza dopo aver battuto la Folgore Fucecchio con il punteggio di 72 a 58. Il secondo quarto si rivela decisivo, con i padroni di casa che allungano nel punteggio e mettono in difficoltà gli avversari. La squadra di Certaldo ha visto una buona prestazione di alcuni giocatori, tra cui Rosi e Mencherini, mentre la Folgore ha avuto meno incisività nel secondo quarto.
Virtus Certaldo 72 - Folgore Fucecchio 58 VIRTUS CERTALDO: Ceccarelli 13, Ricci 2, Rettori 4, Maltomini 8, Silveira 4, Rosi 14, Mencherini 12, Viviani, Guainai, Ceccatelli, Gualtieri 9, Cucini 6. All.: Crocetti. FOLGORE BOLDRINI SELLERIE: Bonicoli 6, Gazzarrini n.e., Mbaye 4, Carlotti 13, Guerriero 11, Orsini St. 5, Galligani 11, Minocci, Bitossi 2, Menichetti F. 2, Orsini Si. n.e., Orsucci 4. All.: Gorgeri. Arbitri: Liverani di Livorno e Dori di Laterina Pergine Valdarno. Parziali: 14-17; 33-22; 55-40. CERTALDO – Un secondo tempino assolutamente da dimenticare per la Folgore Boldrini Sellerie spiana la strada ad una più continua Virtus Certaldo, che spostano decisamente l’inerzia del confronto e dello spareggio play-out a loro favore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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