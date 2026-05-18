Play-out gara-3 Certaldo più vicina alla salvezza Secondo quarto fatale alla Folgore

Nella gara di play-out di terza partita, Virtus Certaldo si avvicina alla salvezza dopo aver battuto la Folgore Fucecchio con il punteggio di 72 a 58. Il secondo quarto si rivela decisivo, con i padroni di casa che allungano nel punteggio e mettono in difficoltà gli avversari. La squadra di Certaldo ha visto una buona prestazione di alcuni giocatori, tra cui Rosi e Mencherini, mentre la Folgore ha avuto meno incisività nel secondo quarto.

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