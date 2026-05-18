Play-out A2 la Crifo Wines ribalta il Roseto nel finale | 72-68

Nel match di play-out in serie A2, la squadra di Ruvo ha recuperato un vantaggio significativo nel terzo quarto, tornando a contatto con gli avversari. Nella fase finale, la Crifo Wines ha messo a segno un parziale decisivo che le ha permesso di ribaltare il risultato, chiudendo con un punteggio di 72-68. La rimonta finale è stata guidata da alcuni giocatori che hanno segnato punti importanti negli ultimi minuti, portando la squadra alla vittoria.

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? Domande chiave Come ha fatto Ruvo a recuperare il vantaggio nel terzo quarto?. Chi ha trascinato la Crifo Wines nella rimonta finale?. Perché la Liofilchem è rimasta senza segnare negli ultimi minuti?. Quali assenze pesanti hanno condizionato il risultato del Roseto?.? In Breve Jalen Cannon segna 25 punti e 6 rimbalzi per la Liofilchem Roseto.. Brooks realizza 22 punti mentre Smith ne aggiunge 14 per Ruvo.. Assenze pesanti di Harrison, Cinciarini, Sabatino e Timperi per la squadra abruzzese.. Prossimo match fissato al PalaColombo di Ruvo martedì 19 maggio alle 20:45.. Il PalaColombo di Ruvo di Puglia ha sancito la vittoria della Crifo Wines per 72-68 contro la Liofilchem Roseto nella prima sfida del secondo turno dei play-out di basket A2, lunedì 18 maggio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Play-out A2, la Crifo Wines ribalta il Roseto nel finale: 72-68 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Juvi piegata a Ruvo: la Crifo Wines trionfa, ma i play-in restanoLa Juvi subisce un duro colpo in Puglia, dove la Crifo Wines impone il proprio ritmo sul campo con un netto 100-95. Crifo Wines Ruvo di Puglia: il titolo di Serie A2 è intoccabileCrifo Wines Ruvo di Puglia ha pronunciato una precisazione chiara sulle voci emerse di recente riguardo potenziali interessi esterni all’acquisizione... Secondo turno Playout Serie A2 Old Wild West - La presentazione di gara 1 Ruvo-Roseto di domenica - basketinside.com/a2-old-wild-we… x.com Basket A2 play-out, Ruvo la spunta nel finale: Liofilchem battuta (72-68)ROSETO DEGLI ABRUZZI - La Liofilchem esce sconfitta dal PalaColombo di Ruvo di Puglia contro i padroni di casa della Crifo Wines in gara 1 playout (secondo turno) con il punteggio di 72-68, e martedì ... ekuonews.it