Nel pomeriggio di oggi, volontari e studenti si sono riuniti lungo la spiaggia della plaia di Catania per un’attività di pulizia. Durante l’intervento sono stati raccolti decine di sacchi di rifiuti di varia natura, tra cui plastica, vetro e altri materiali abbandonati. L’operazione si è svolta con l’obiettivo di migliorare il decoro del litorale e sensibilizzare la comunità sull’importanza di mantenere puliti gli spazi pubblici. La giornata si è conclusa con la riunione di tutti i partecipanti sulla spiaggia.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una giornata dedicata all’ambiente e al decoro della costa. Dalla spiaggia libera numero 3 fino alla Colonia Don Bosco, cittadini, associazioni e studenti si sono mobilitati per restituire decoro a un tratto del litorale sabbioso di viale Kennedy, troppo spesso segnato da incuria e abbandono. L’iniziativa si è svolta nel weekend al Lido America nell’ambito del progetto Plaia di Catania 2026 – Spiaggia e mare puliti. Insieme si può!, nato con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza, soprattutto le nuove generazioni, al rispetto e alla tutela dell’ambiente. Armati di guanti, sacchi e tanta volontà, i partecipanti hanno lavorato insieme per ripulire una delle aree più frequentate della costa catanese, lanciando un messaggio forte contro degrado e inciviltà. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Plaia di Catania, volontari e studenti ripuliscono il litorale: raccolti decine di sacchi di rifiuti

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