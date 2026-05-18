Pizzicato con hashish e bilancino da pusher | denunciato un ragazzo di 18 anni

Da ravennatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un controllo di routine avvenuto ieri mattina in viale Farini, vicino alla fermata degli autobus, la Polizia di Stato ha fermato un ragazzo di 18 anni residente a Ravenna. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato addosso al giovane un bilancino di precisione e una piccola quantità di hashish. Per questi motivi, il ragazzo è stato denunciato in stato di libertà. La vicenda si è svolta nei pressi dei giardini Speyer, senza ulteriori sviluppi al momento.

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Nel corso della mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un italiano di 18 anni, residente a Ravenna, al termine di un controllo effettuato in viale Farini, nei pressi della fermata degli autobus lato giardini Speyer.Gli operatori della Squadra Volante, durante il. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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