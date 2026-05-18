Pizzicato con hashish e bilancino da pusher | denunciato un ragazzo di 18 anni

Durante un controllo di routine avvenuto ieri mattina in viale Farini, vicino alla fermata degli autobus, la Polizia di Stato ha fermato un ragazzo di 18 anni residente a Ravenna. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato addosso al giovane un bilancino di precisione e una piccola quantità di hashish. Per questi motivi, il ragazzo è stato denunciato in stato di libertà. La vicenda si è svolta nei pressi dei giardini Speyer, senza ulteriori sviluppi al momento.

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