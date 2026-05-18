Pizze budini e torte a volontà | il fatturato vola a 204 milioni di euro

Il gruppo Cameo, che comprende le società Cameo spa e Rebecchi Food Systems spa, ha comunicato i risultati consolidati per l’anno 2025. Nel rapporto ufficiale si evidenzia un fatturato complessivo di 204 milioni di euro, risultato attribuibile alla vendita di pizze, budini e torte. La nota ufficiale sottolinea come il modello di business dell’azienda si sia dimostrato solido e resistente, anche in un mercato segnato da elevata competizione, fluttuazioni dei costi e volatilità generale.

Il gruppo Cameo (Cameo spa e Rebecchi Food Systems spa) ha approvato i risultati consolidati 2025, "confermando – si legge in una nota – un modello di business solido e resiliente in un contesto di mercato ancora caratterizzato da forte pressione competitiva, volatilità dei costi e crescente. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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