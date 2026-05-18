Pizze budini e torte a volontà | il fatturato vola a 204 milioni di euro

Il gruppo Cameo, che comprende Cameo spa e Rebecchi Food Systems spa, ha reso noti i risultati consolidati per il 2025, evidenziando un fatturato di 204 milioni di euro. La nota ufficiale sottolinea come l’azienda abbia mantenuto un modello di business stabile e resistente, nonostante le sfide di un mercato molto competitivo, con costi in continuo aumento e una volatilità significativa. La crescita riguarda principalmente le vendite di prodotti come pizze, budini e torte, che hanno contribuito in modo determinante al risultato finale.

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Il gruppo Cameo (Cameo spa e Rebecchi Food Systems spa) ha approvato i risultati consolidati 2025, "confermando – si legge in una nota – un modello di business solido e resiliente in un contesto di mercato ancora caratterizzato da forte pressione competitiva, volatilità dei costi e crescente. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Federcoop Romagna vola a 6,5 milioni di fatturato: premi e benefit per oltre 2.500 euro a dipendenteFatturato di quasi 6,5 milioni di euro, 114 persone impiegate, di cui 88 donne: sono i numeri di Federcoop Romagna, la società di servizi di Legacoop... Pane, pizze e torte salateIl toast è un foglio bianco, lo potete comporre con qualunque salume e formaggio che renda bene con il calore, come il prosciutto cotto o la scamorza, lo potete mangiare per colazione o come merenda ... gamberorosso.it Pizze rustiche con le verdure e strudel, plumcake e torte rigorosamente salati: le ricette migliori per una cena veloceLa pizza di verdure di Clara Sereni, tratta dal libro Casalinghitudine del 1987, il primo romanzo in Italia a sdoganare le ricette nel racconto. Questo è il piatto perfetto per una serata davanti alla ... corriere.it