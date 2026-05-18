Pizza fugge dal confronto e prova tranelli | Festa va al contrattacco

La campagna elettorale nella città si fa più tesa in vista delle elezioni di fine mese. Tra le parti coinvolte, un esponente politico ha risposto alle accuse, accusando l’avversario di evitare il confronto diretto e di usare stratagemmi per indebolire la propria posizione. La discussione si inasprisce mentre si avvicina il voto, con i protagonisti che si scambiano commenti e prese di posizione pubbliche. La situazione resta calda, mentre si avvicina il momento di decidere il futuro amministrativo locale.

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Tempo di lettura: 3 minuti Sale la tensione politica in città in vista del decisivo appuntamento elettorale del 24 e 25 maggio. A far discutere è l’a ssenza del candidato sindaco del centrosinistra, Nello Pizza, al confronto pubblico organizzato da lla Rai e anche dalla tiv locale Telenostra. Un episodio che ha innescato la durissima reazione di Gianluca Festa, che legge questo forfait come il segnale di una coalizione in profonda crisi di idee e spaventata dal contraddittorio. L’attacco frontale durante la presentazione della compagine “Viva la libertà” che, con Davvero, da anni appoggia il già sindaco di Avellino. « Non sanno cosa dire – attacca senza giri di parole Festa, commentando l’atteggiamento degli avversari del campo largo – e le proposte che lanciano ogni giorno devono essere continuamente sconfessate. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Pizza fugge dal confronto e prova tranelli”: Festa va al contrattacco ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento VIDEO/ Mi candido perchè… Festa, Nargi e Pizza al mio confrontoTempo di lettura: < 1 minuto“Mi candido per proseguire il grande lavoro realizzato nei miei cinque anni di amministrazione“, dice Gianluca Festa. VIDEO/ Mi candido perchè… Festa, Nargi e Pizza al primo confrontoTempo di lettura: < 1 minuto“Mi candido per proseguire il grande lavoro realizzato nei miei cinque anni di amministrazione“, dice Gianluca Festa.