Ad Avellino si avvicina il voto e l’atmosfera si fa più tesa tra le strade della città. La partecipazione alle manifestazioni politiche sembra calare, con pochi cittadini presenti alla tribuna elettorale dove erano attese figure note del panorama locale. Intanto, tra gli eventi più attesi, ci sono incontri con figure di spicco e momenti di confronto pubblico, anche se alcuni preferiscono restare in disparte rispetto alle occasioni di grande affluenza. La campagna elettorale si prepara a entrare nel vivo.

Tempo di lettura: 2 minuti Sale la tensione politica ad Avellino in vista dell’imminente appuntamento con le urne. A rompere l’equilibrio dell’ultima settimana di di campagna elettorale sono stati numerosi fuochi incrociati che da diversi giorni vedono nel mirino, sia di Gianluca Festa che di Laura Nargi, lo sfidante del campo largo Nello Pizza. Casualità o meno, nel corso della seconda tribuna elettorale Rai registrata questa mattina tra i tre candidati sindaci di Avellino, si è registrata l’assenza di Pizza, ufficialmente per improrogabili impegni lavorativi. E così il faccia a faccia si è tenuto solo tra i due ex sindaci ex alleati e oggi sfidanti, Nargi e Festa ( la puntata andrà in onda domani, martedì 19 maggio alle 13:15 su Rai Tre). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pizza diserta la tribuna elettorale con Festa e Nargi e aspetta i big

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Pizza, Nargi, Festa: il primo “round” alla tribuna elettorale RaiTempo di lettura: < 1 minutoPrimo faccia a faccia tra Nello Pizza, Laura Nargi e Gianluca Festa, candidati alla carica di sindaco per la città di...

Ex Dogana, la gestione nelle idee di Festa, Nargi e PizzaTempo di lettura: 2 minutiIn occasione dell’apertura dell’ex Dogana di Avellino ( LEGGI QUI) I tre aspiranti sindaci di Avellino hanno chiarito il...