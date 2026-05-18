Più si allarga la coalizione per vincere e più diventa difficile governare il giorno dopo

Da ilpiacenza.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo raggruppamento politico si sta consolidando in vista delle prossime elezioni amministrative, con l’obiettivo di ottenere una vittoria significativa. Tuttavia, aumentare le forze in campo sembra complicare la gestione dell’amministrazione subito dopo il voto. In alcune realtà locali, come quella di Piacenza, il successo dipende più dalla capacità di individuare un candidato sindaco che possa unire e rappresentare le persone, piuttosto che dalla semplice aggregazione di simboli e partiti.

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«Il campo largo non è una formula chimica replicabile in laboratorio. Sui territori come Piacenza la sua riuscita dipende meno dalla "somma dei simboli" e molto più dalla capacità di trovare un candidato sindaco capace di fare da collante umano più che politico e di mettere in quel campo un. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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