Più investimenti dall’estero per creare un hub europeo

La Lombardia si conferma il principale polo italiano per gli investimenti esteri, attirando risorse provenienti da diversi paesi. I dati ufficiali indicano che la regione ha registrato un aumento significativo di investimenti provenienti dall’estero rispetto agli anni precedenti, rafforzando la propria posizione in un mercato globale molto competitivo. Questa crescita contribuisce a consolidare la Lombardia come punto di riferimento per le imprese internazionali interessate a espandersi in Italia.

LA LOMBARDIA È IL PRIMO polo italiano per l’attrazione di investimenti esteri, con risultati che ne consolidano la leadership in un contesto globale sempre più competitivo. Dal 2021 al 2025 ha attratto 448 progetti su 1158 complessivi in Italia, mantenendo negli ultimi cinque anni una quota tra il 35% e il 45%. Una crescita di investimenti diretti esteri di 85-90 all’anno, che si traduce in un +35% rispetto al quinquennio precedente (fonte: fDi Markets, Financial Times). Un dato significativo se letto nello scenario internazionale: tra il 2023 e il 2024 i flussi globali di investimenti sono diminuiti dell’11% e in Europa del 5%, mentre la Lombardia ha registrato una crescita del 6%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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