Più fondazioni nuovi assessorati l' accordo sull' aeroporto Cosa c' è davvero nei 6 programmi dei candidati

In vista delle prossime elezioni, i sei candidati hanno presentato programmi che coprono diversi aspetti della gestione comunale. Tra le priorità emerse ci sono la sicurezza, i servizi pubblici e le iniziative per avvicinare l’amministrazione ai cittadini. Sono stati annunciati anche interventi sulla manutenzione delle frazioni e proposte dedicate alle politiche giovanili, sociali e culturali. Inoltre, si parla di nuove fondazioni, assessorati e di un accordo riguardante lo sviluppo dell'aeroporto.

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