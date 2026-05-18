Più fondazioni nuovi assessorati l' accordo sull' aeroporto Cosa c' è davvero nei 6 programmi dei candidati
In vista delle prossime elezioni, i sei candidati hanno presentato programmi che coprono diversi aspetti della gestione comunale. Tra le priorità emerse ci sono la sicurezza, i servizi pubblici e le iniziative per avvicinare l’amministrazione ai cittadini. Sono stati annunciati anche interventi sulla manutenzione delle frazioni e proposte dedicate alle politiche giovanili, sociali e culturali. Inoltre, si parla di nuove fondazioni, assessorati e di un accordo riguardante lo sviluppo dell'aeroporto.
La sicurezza, i servizi pubblici, gli strumenti di vicinanza dell'amministrazione alla popolazione, la manutenzione delle frazioni, le politiche giovanili, sociali e culturali. Sono tutti temi presenti nei programmi elettorali dei sei candidati a sindaco. Li abbiamo letti e analizzati. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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