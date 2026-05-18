Più di Trump è malata l’America e la democrazia

Recentemente, sono state diffuse nuove informazioni sulla salute mentale di una figura politica di spicco, apprese attraverso un’intervista pubblicata dal quotidiano La Stampa. La persona coinvolta, nota per il suo ruolo di rilievo nel panorama internazionale, è stata descritta da una parente, che lavora come psicologa, in relazione alle sue condizioni psicologiche. La discussione si concentra su aspetti della sua psiche e sul suo benessere, suscitando attenzione sui possibili effetti sulla sua attività pubblica e sulla scena politica globale.

Le ultime notizie sulla salute mentale di Donald Trump le apprendiamo dall’intervista resa al quotidiano La Stampa da Mary Trump, psicologa e nipote dell’uomo più potente del mondo. La stessa afferma senza mezzi termini: “Mio zio Donald soffre di disturbi psichiatrici gravi e non diagnosticati. È inadatto a ricoprire posizioni di potere. Oggi è anche peggiorato. Dimentica molto spesso ciò che sta dicendo, non controlla gli impulsi. La verità è che Donald è, in sostanza, un bambino terrorizzato, che non è mai stato amato”. Sarà pur vero quello che afferma la nipote del presidente degli Stati Uniti, ma l’America non sembra malata solo di... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Direct - Ma davvero Donald Trump è una minaccia per la democrazia in America

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