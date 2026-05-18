Piter dal viaggio della speranza al sogno realizzato di una pizzeria tutta sua | E ora aiuterò i bambini che soffrono

Da lanazione.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo che ha affrontato il pericolo di annegare si è poi dedicato alla realizzazione di un suo sogno: aprire una pizzeria di proprietà. Dopo aver vissuto un’esperienza di salvataggio in mare, ha deciso di cambiare vita e di intraprendere questa nuova strada. Ora, con il locale aperto, ha annunciato l’intenzione di aiutare i bambini che si trovano in difficoltà. La sua storia combina momenti di rischio personale con l’obiettivo di portare avanti azioni di solidarietà.

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Arezzo, 18 maggio 2026 – Dal rischio di morire risucchiato dalle onde al sogno realizzato di aprire una pizzeria tutta sua. È l’incredibile storia di Peter Okharedia, per tutti “Piter”.  “Dio mi ha salvato”, ripete quando la memoria torna a quel viaggio che avrebbe potuto spezzargli la vita. Un ricordo che non si cancella: il mare in tempesta, il barcone che si capovolge durante la traversata verso l’Italia, la paura concreta di non farcela, lontano da casa. Oggi quel nome che lo accompagna ogni giorno è diventato anche una scelta identitaria: Piter, con la “i” al posto della “e”. “Così la pronuncia è più facile, soprattutto per gli anziani”, dice con un sorriso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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