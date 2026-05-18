Pistoia la Linea Gotica tra documenti e voci | libro e mostra all’Archivio

A Pistoia, presso l’Archivio Marini, si sta svolgendo una mostra e viene presentato un libro dedicati alla Linea Gotica. La rassegna approfondisce i documenti storici che riguardano i combattimenti avvenuti nei borghi montani e le vicende legate a quel periodo. Tra i materiali esposti, si trovano nomi di personaggi e protagonisti dimenticati che emergono dai registri e dagli archivi. L’evento offre uno sguardo sulla vita quotidiana delle comunità durante i momenti di conflitto.

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? Domande chiave Quali nomi dimenticati emergono dai documenti dell'Archivio Marini?. Come hanno trasformato i combattimenti la vita quotidiana dei borghi montani?. Chi sono i protagonisti delle testimonianze raccolte da Daniele Amicarella?. Perché le voci dei testimoni diretti rischiano di scomparire per sempre?.? In Breve Presentazione giovedì 21 maggio alle ore 17 presso l'Archivio Roberto Marini di Pistoia.. Dialogo tra l'autore Daniele Amicarella e il giornalista Fabrizio Nucci in Galleria Nazionale 9.. Mostra con libri e manifesti sulla Resistenza conservati presso l'Archivio Roberto Marini.. Ricostruzione degli otto mesi di scontri sulla linea difensiva tra Pistoia e zone montane. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pistoia, la Linea Gotica tra documenti e voci: libro e mostra all’Archivio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Museo della Linea Gotica. Rubati due reperti bellici tra cui la mitragliatrice MgSpariti due importanti reperti bellici della Seconda guerra mondiale dalla Mostra permanente della Linea Gotica di Vernio. All'Archivio di Stato la mostra “Alpini di carta” con documenti e pubblicazioni rareGiovedì 16 aprile alle ore 16:30, presso l’Archivio di Stato in via di Santa Chiara 28r inaugura “Alpini di carta”, la mostra, a cura di Giustina... La Linea Gotica a Pistoia e Prato. Si presenta i libro di Gabriele CaproniDomenica 10 maggio a Vernio (PO) in occasione dell’Antica Fiera di San Giuseppe, presso la sala Consiliare del Comune di Vernio, il barghigiano Gabriele ... giornaledibarga.it Linea Gotica, Corridoio nella Storia. I cimeli e le foto alla villa SmileaSi intitola Corridoio nella storia una ricca e interessante raccolta di reperti e materiali della Linea Gotica che sarà visitabile nei locali seminterrati della villa Smilea di Montale in quattro ... lanazione.it