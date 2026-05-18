Pistoia | il tesoro del Millefiori guida il nuovo percorso al Palazzo
A Pistoia, il tesoro del Millefiori apre un nuovo percorso al Palazzo, attirando l’attenzione di visitatori e appassionati. Tra le sale, si può ammirare un arazzo fiammingo che rappresenta diverse specie botaniche, tra cui alcune molto dettagliate. Durante il rito del Venerdì Santo, l’arazzo viene utilizzato come elemento decorativo e simbolico, integrandosi nelle cerimonie religiose. L’esposizione e l’uso dell’opera sono stati recentemente riorganizzati per valorizzarne meglio la presenza nel percorso museale.
? Domande chiave Quali specie botaniche si celano tra le trame dell'arazzo fiammingo?. Come viene utilizzato questo capolavoro durante il rito del Venerdì Santo?. Chi ha scolpito l'angelo ligneo con il volto di San Giovanni?. Come influenzerà il nuovo percorso archeologico il turismo della città?.? In Breve Arazzo con oltre duecento specie botaniche e simbolismo religioso fiammingo.. Opere di Giovanni Pisano e cicli macchiaioli di Giovanni Boldini del 1868.. Collezione Bigongiari con opere barocche del XVII secolo nel Palazzo.. Percorso archeologico sotterraneo con restauro completato a dicembre 2025.. L’Arazzo Millefiori, capolavoro fiammingo del XVI secolo, definisce oggi il nuovo percorso espositivo all’interno dell’Antico Palazzo dei Vescovi di Pistoia. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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