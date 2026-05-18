pistoia fratoianni in piazza per sostenere capecchi e avs

Nella città di Pistoia, un rappresentante politico ha partecipato a una manifestazione pubblica per sostenere un candidato locale e la sua associazione di volontariato. La presenza di questa figura si inserisce nel dibattito in vista delle elezioni che si terranno nel fine settimana. Durante l’evento sono state discusse le proposte di Capecchi riguardo al miglioramento del tessuto urbano, con particolare attenzione a interventi concreti per il centro storico e le aree periferiche.

? Punti chiave Come influirà la presenza di Fratoianni sul voto del prossimo weekend?. Quali sono le proposte concrete di Capecchi per il tessuto urbano?. Perché la lista AVS punta sulla giustizia sociale per vincere?. Chi riuscirà a trasformare la mobilitazione in voti alle urne?.? In Breve Manifestazione in piazza Giovanni XXIII lunedì 18 maggio alle ore 18. Sostegno alla candidatura del candidato sindaco Giovanni Capecchi. Votazioni per Sindaco e Consiglio comunale previste il 24 e 25 maggio. Obiettivo politico di portare rappresentanti AVS-SCE-Possibile nel prossimo Consiglio Comunale. Domani, lunedì 18 maggio, alle ore 18, Nicola Fratoianni sarà a Pistoia in piazza Giovanni XXIII per sostenere la lista AVS-SCE-Possibile e la candidatura di Giovanni Capecchi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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