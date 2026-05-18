Nella giornata di oggi, le forze dell'ordine hanno effettuato un'operazione nelle zone intorno alla stazione centrale di Pisa, portando all'arresto di cinque cittadini stranieri ritenuti coinvolti in attività di spaccio di droga. Le indagini, durate diversi mesi e condotte con metodi di sorveglianza e pedinamenti, hanno portato al sequestro di sostanze illegali e alla rete di distribuzione. La vicenda ha suscitato commenti da parte di un partito politico, che ha evidenziato la necessità di un centro di permanenza per i rimpatri nella regione.

La Polizia di Stato smantella le “piazze di spaccio” intorno alla stazione centrale di Pisa, grazie a mesi di investigazioni tecniche e pedinamenti serrati. Sono stati coinvolti cittadini stranieri di diverse nazionalità, con arresti anche per spaccio vicino alle scuole. Si è trattato di una complessa attività degli agenti, coordinata dalla Procura, che ha portato all’arresto di cinque persone, all’esecuzione di quattro misure cautelari non custodiali e alla denuncia di diciotto soggetti. L’operazione ha riguardato più ampiamente il piano interforze per il contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti nella città. Dopo aver identificato... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Pisa, maxi-operazione antidroga della polizia: arrestati 5 spacciatori stranieri. FdI: “La Toscana ha grande bisogno di un Cpr”

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Spaccio di droga, due fratelli arrestati dalle Fiamme Gialle

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