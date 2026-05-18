Pioggia fatica e spettacolo | Clara e Pari conquistano la Rimini-Verucchio

Da riminitoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica si è svolta la tradizionale corsa di ciclismo tra Rimini e Verucchio, dove i partecipanti hanno affrontato condizioni di pioggia e fatica. Tra i corridori in gara, il 26enne proveniente dall'Alto Adige ha conquistato la vittoria grazie a una fuga solitaria. Questa è la seconda volta che si impone in questa competizione, portando a termine la corsa in un percorso caratterizzato da ostacoli climatici e fisici. La gara ha visto la partecipazione di numerosi ciclisti provenienti da diverse zone.

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Il 26enne altoatesino Luca Clara con una galoppata solitaria si affermato per la seconda volta nella classica Rimini-Verucchio. In campo femminile gli fa eco la coetanea riminese Vanessa Pari. La manifestazione che godeva dei patrocini del Comune di Rimini e del Comune di Verucchio è andata in. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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