Pineta piano per via Brennero | nuove misure contro il traffico folle

Il Comune ha annunciato un piano per via Brennero, con l’obiettivo di ridurre il traffico intenso e migliorare la sicurezza. Sono previste nuove misure che coinvolgono interventi strutturali e regolamentazioni specifiche. Il Comitato locale ha proposto alcune azioni concrete per tutelare i bambini e limitare l’afflusso di veicoli. La strategia mira a evitare il ripetersi di situazioni di congestionamento e a garantire un ambiente più sicuro per residenti e utenti della strada.

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