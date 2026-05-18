Pineta piano per via Brennero | nuove misure contro il traffico folle
Il Comune ha annunciato un piano per via Brennero, con l’obiettivo di ridurre il traffico intenso e migliorare la sicurezza. Sono previste nuove misure che coinvolgono interventi strutturali e regolamentazioni specifiche. Il Comitato locale ha proposto alcune azioni concrete per tutelare i bambini e limitare l’afflusso di veicoli. La strategia mira a evitare il ripetersi di situazioni di congestionamento e a garantire un ambiente più sicuro per residenti e utenti della strada.
? Punti chiave Come può la nuova variante evitare il caos di via Brennero?. Quali interventi strutturali propone il Comitato per proteggere i bambini?. Perché gli automobilisti ignorano la variante per usare il borgo?. Come funzionerebbe la ZTL scolastica proposta per risolvere il problema?.? In Breve Tra le 7 e le 8 automobilisti usano via Brennero per evitare la variante statale.. Proposta prevede cinque attraversamenti pedonali rialzati e segnaletica orizzontale migliorata.. I residenti suggeriscono ZTL in via Brennero dalle 7:15 alle 8:15 nei giorni scolastici.. Modello di gestione proposto ricalca le regole già attive nel quartiere di San Giacomo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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