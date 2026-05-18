Pietralunghese agli spareggi nazionali per la D Gol di Mangiaratti e Tavernelle battuto
La squadra di Pietralunghese si è qualificata agli spareggi nazionali per la promozione in Serie D dopo aver battuto la Tavernelle con il risultato di 1-0. La partita è terminata con il gol decisivo di Mangiaratti, che ha permesso alla formazione locale di conquistare la vittoria. Nel corso del match, sono entrati in campo diversi giocatori a gara in corso, tra cui Met Hasani, Simoncini e Rossi per la squadra di casa, mentre la formazione ospite ha fatto alcune sostituzioni tardive.
PIETRALUNGHESE 1 TAVERNELLE 0 PIETRALUNGHESE (4-3-3): Abibi; Naticchi, Tersini, Nuti, Bruzzesi (31’st Met Hasani); Esposito (41’st Simoncini), Giambi, Locchi; Piccioli (24’st Pauselli), Cori (34’st Rossi), Calderini (40’st Mangiaratti). A disp. Casciani, Gatti, Nicoli, Cecilioni). All. Pierotti. TAVERNELLE (4-3-3): De Marco; Vassallo, Benda, Cerboni, Ceccarelli; Capezzuto (35’st Corrado), Benedetti, Barbarossa (46’st Osawke); Posti (16’st Liotti); Russo, Zeby. A disp. Liotti, Lucarelli, Morotti, Brilli, Pieravanti, Apabe. All. Farsi. Arbitro: Lucanie di Molfetta (Giovanardi di Terni e Krikku di Foligno). Marcatore: 43’st Mangiaratti. Note: ammoniti: Calderini, Bruzzesi, Naticchi, Giambi, Esposito, Mangiaratti, Benedetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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