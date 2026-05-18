Pietralunghese agli spareggi nazionali per la D Gol di Mangiaratti e Tavernelle battuto

La squadra di Pietralunghese si è qualificata agli spareggi nazionali per la promozione in Serie D dopo aver battuto la Tavernelle con il risultato di 1-0. La partita è terminata con il gol decisivo di Mangiaratti, che ha permesso alla formazione locale di conquistare la vittoria. Nel corso del match, sono entrati in campo diversi giocatori a gara in corso, tra cui Met Hasani, Simoncini e Rossi per la squadra di casa, mentre la formazione ospite ha fatto alcune sostituzioni tardive.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui