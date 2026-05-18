Pierpaolo Spollon in scena con La Paternità spiegata malissimo al Teatro delle Muse

Da anconatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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ANCONA - Pierpaolo Spollon sarà di scena con La Paternità spiegata malissimo al Teatro delle Muse di Ancona il prossimo 25 maggio alle 21:00.Pierpaolo Spollon è un DILF a tutti gli effetti. DILF (Dad I’d Like to Fuck) è l’acronimo che più rappresenta l’evoluzione del ruolo paterno nel contesto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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