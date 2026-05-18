Piero Gobetti e l’Europa | un incontro sul pensiero europeista e federalista di Gobetti

Lunedì prossimo alle 16:30 si svolgerà a Firenze, nella Sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi, un evento dedicato al rapporto tra Piero Gobetti e l’Europa. L’incontro si concentrerà sul pensiero europeista e federalista del filosofo e intellettuale italiano, con interventi di studiosi e esperti del settore. La discussione affronterà le idee di Gobetti riguardo alla costruzione di un’Europa unita e alle sue proposte politiche, senza esprimere giudizi o interpretazioni soggettive.

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Firenze, 18 maggio 2026 – Si terrà giovedì prossimo alle 16,30, nella Sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi, l’incontro “Piero Gobetti e l’Europa. Cosa resta dell’Europa di Gobetti”, promosso dal Circolo Culturale Piero Gobetti di Firenze con il patrocinio della Città Metropolitana di Firenze. L’appuntamento sarà dedicato alla riflessione sul rapporto tra il pensiero di Piero Gobetti e l’idea d’Europa, con particolare attenzione alla sua visione liberale, democratica, laica e federalista, capace di guardare oltre i confini del nazionalismo e di interpretare la cultura europea come orizzonte di rinnovamento civile e politico. Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali della Città Metropolitana di Firenze, portati dal consigliere delegato Massimo Fratini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Piero Gobetti e l’Europa”: un incontro sul pensiero europeista e federalista di Gobetti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Nel Salone dei Cinquecento l’omaggio a Piero GobettiFirenze, 21 marzo 2026 – Piero Gobetti à stato ricordato ieri mattina, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, in occasione dei cento anni... Sommi, Gobetti, Pellegrino e Grasso: settimana di grandi autoriArezzo, 22 marzo 2026 – Si apre la settimana finale del Festival Scrittori in Circolo, a cura della Rete Bibliotecaria Aretina. Workshop: ''L'IA per l'impresa: casi pratici, strumenti, approcci'' - Bologna c/o CNR 19 maggio p.v. ore 9:30: L'evento (gratuito con posti limitati) si terrà alla Biblioteca Dario Nobili dell'Area di Ricerca CNR, in via Piero Gobetti 101 a Bologna dlvr.it/TSMVfc x.com Piero Gobetti e l’Europa: un incontro sul pensiero europeista e federalista di GobettiGiovedì alle 16,30, nella Sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi, il convegno promosso dal Circolo Culturale Piero Gobetti di Firenze con il patrocinio della Città Metropolitana di Firenze. L’e ... lanazione.it In memoria di Piero Gobetti Flora Zanetti oggi a Fondazione Ds BresciaFlora Zanetti narra la vita e l'opera di Piero Gobetti (1901/1926), protagonista di primo piano della vita culturale del primo dopoguerra, rigoroso antifascista, impegnato per promuovere l'ideale di u ... quibrescia.it A Torino il progetto nazionale Agenda della Disabilità Italia reddit