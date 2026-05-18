Pierina Paganelli requisitoria del pm su Dassilva | Uccise per interesse non voleva perdere vita con Bartolucci

Durante la requisitoria, il pubblico ministero ha affermato che Louis Dassilva, imputato per un omicidio, avrebbe agito mosso da motivi di interesse e non avrebbe voluto perdere la vita con una persona coinvolta nella vicenda. Secondo quanto dichiarato, l’imputato avrebbe pianificato l’azione in modo da ottenere un vantaggio personale, senza mostrare segni di pentimento durante l’interrogatorio. La discussione si è incentrata sulle circostanze che avrebbero portato alla morte e sul ruolo di Dassilva nell’evento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui