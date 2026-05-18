Pierina Paganelli requisitoria del pm su Dassilva | Uccise per interesse non voleva perdere vita con Bartolucci
Durante la requisitoria, il pubblico ministero ha affermato che Louis Dassilva, imputato per un omicidio, avrebbe agito mosso da motivi di interesse e non avrebbe voluto perdere la vita con una persona coinvolta nella vicenda. Secondo quanto dichiarato, l’imputato avrebbe pianificato l’azione in modo da ottenere un vantaggio personale, senza mostrare segni di pentimento durante l’interrogatorio. La discussione si è incentrata sulle circostanze che avrebbero portato alla morte e sul ruolo di Dassilva nell’evento.
Durante la requisitoria, il pm Daniele Paci ha affermato che Louis Dassilva, imputato per l'omicidio di Pierina Paganelli avvenuto nell'ottobre 2023 a Rimini, avrebbe agito per "interesse personale", per evitar che la moglie, Valeria Bartolucci, venisse a conoscenza della sua relazione extraconiugale con la nuora di Paganelli. Attesa per le prossime ore la richiesta di condanna. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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