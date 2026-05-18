Pierina Paganelli chiesto l’ergastolo per Dassilva Ha ucciso per nascondere l’amante | l’accusa rilancia indizi e movente choc

Al Tribunale di Rimini si sta svolgendo la fase finale del processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto tre anni fa. Dopo mesi di indagini, analisi e discussioni tra le parti, l’accusa ha chiesto l’ergastolo per l’imputato, sostenendo che abbia ucciso per nascondere la relazione con l’amante. Sono stati presentati vari indizi e sono stati discussi i possibili motivi dell’omicidio, mentre il dibattimento si avvicina alla conclusione.

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Dopo tre anni di indagini e sospetti, accuse e contro-repliche, perizie, annunci e smentite, siamo al redde rationem: il processo per l’omicidio di Pierina Paganelli è entrato nella sua fase cruciale al Tribunale di Rimini. Il pubblico ministero Daniele Paci ha aperto la requisitoria formulando, al termine di una dettagliata ricostruzione, la richiesta di ergastolo per Louis Dassilva, l’unico imputato alla sbarra per il brutale assassinio della 78enne, colpita a morte con 29 coltellate il 3 ottobre 2023 nel garage di Via del Ciclamino. Omicidio Pierina Paganelli, chiesto l’ergastolo per Louis Dassilva. Davanti alla Corte d’Assise, il magistrato ha descritto la vittima come una donna «energica e amorevole collante della famiglia». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Pierina Paganelli, chiesto l’ergastolo per Dassilva. “Ha ucciso per nascondere l’amante”: l’accusa rilancia indizi e movente choc ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Pierina Paganelli: il Pm Daniele Paci ha chiesto lergastolo per Louis Dassilva Sullo stesso argomento Leggi anche: Omicidio Pierina Paganelli, chiesto ergastolo per Louis Dassilva: tra gli indizi le parole di Manuela Bianchi Omicidio Pierina Paganelli, il pm chiede l'ergastolo per Louis Dassilva. L'accusaIl pm di Rimini Daniele Paci, al termine della sua requisitoria, ha chiesto oggi in aula la pena dell'ergastolo per Louis Dassilva, l'uomo a processo... L'omicidio di Pierina Paganelli, chiesto l'ergastolo per DassilvaChiesto?l'ergastolo per Louis Dassilva. Il pubblico ministero Daniele?Paci al termine di una requisitoria durata sei ore, ha chiesto la condanna del 35enne senegalese, alla pena?dell'ergastolo per l'o ... ansa.it Processo omicidio Paganelli, chiesto l'ergastolo per Louis DassilvaSe Pierina Paganelli avesse continuato a fare ricerche sull'identità dell'amante della nuora, avrebbe potuto scoprire che si trattava di Louis Dassilva e far crollare la vita che lui si era costruito ... rainews.it