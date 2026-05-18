PIER SILVIO BERLUSCONI | AMICI È MOLTO PIÙ DI UN PROGRAMMA | È UN EVENTO DI CUI SIAMO ORGOGLIOSI

Da liberoquotidiano.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la conclusione della finale di “Amici”, che ha ottenuto il 25,9% di share con circa 3,5 milioni di spettatori, l’amministratore delegato di Mediaset ha inviato un messaggio a Maria De Filippi. Nel testo, ha espresso apprezzamento per la conduzione e ha affermato che “Amici” rappresenta molto più di un semplice programma, definendolo un evento di cui sono orgogliosi. La comunicazione è stata condivisa pubblicamente e si riferisce alla performance durante la finale trasmessa di recente.

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Dopo la finale di “Amici”, che ha realizzato il 25,9% di share con 3.483.000 spettatori, l’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha inviato a Maria De Filippi questo messaggio: «Cara Maria, brava. Hai fatto ancora un grandissimo lavoro. Grazie a te e a tutta la tua squadra da parte mia e di tutta Mediaset. “Amici” è molto più di un programma: è un evento di cui siamo orgogliosi, un punto di partenza per giovani talenti. Ti abbraccio forte. Pier Silvio». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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