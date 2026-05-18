Salim El Koudri, investitore di Modena, non ha fornito risposte ai pubblici ministeri e si trova in attesa dell’udienza di convalida. Secondo quanto rilanciato, l’uomo avrebbe manifestato rabbia, relazioni sociali inesistenti e comportamenti ossessivi. La vicenda è ancora in fase di approfondimento e non sono stati resi noti dettagli sulle accuse a suo carico. Al momento, El Koudri non ha commentato pubblicamente la situazione né fornito ulteriori elementi sulla vicenda.

Salim El Koudri, che nel pomeriggio di sabato ha lanciato la sua auto contro la folla di pedoni sulla via Emilia in centro a Modena, causando 8 feriti di cui 4 gravi, non risponde ai pm e nel carcere di Modena, dove si trova con le accuse di strage e lesioni aggravate, resta in isolamento, guardando la tv, sempre chiuso nel suo silenzio. Davanti ai magistrati avrebbe solo fatto un riferimento a un generico stato di confusione. E di lui parenti e conoscenti restituiscono un ritratto a tinte forti. "Rabbia, scatti d'ira, zero amici e nessuna fidanzata, una vita di ossessioni", dicono. Un quadro che trova corrispondenze con quel disturbo schizoide di personalità, che era stato diagnosticato al 31enne nel 2022. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Pieno di rabbia, zero amici e ossessioni: ecco cos'ha mosso l'investitore di Modena

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