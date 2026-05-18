Piemonte allarme infermieri | servono 5.000 assunzioni per la sicurezza

Da ameve.eu 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Piemonte, si parla di un deficit di circa 5.000 infermieri necessari per garantire la sicurezza dei pazienti. La regione sta affrontando una carenza che rischia di influire sul rapporto tra medici e infermieri, con possibili ripercussioni sulla qualità dell’assistenza. Nonostante un aumento della dirigenza sanitaria, le risorse umane in ambito infermieristico restano insufficienti. La questione riguarda la capacità di garantire un’assistenza adeguata e sicura nelle strutture sanitarie locali.

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? Punti chiave Come influirà il rapporto medici-infermieri sulla sicurezza dei pazienti piemontesi?. Perché la crescita della dirigenza non garantisce più l'assistenza necessaria?. Quali rischi corrono le nuove Case di Comunità senza nuovi assunti?. Come incide la burocrazia sulla qualità delle cure fornite ogni giorno?.? In Breve Rapporto infermieri-medici a 2,41 contro standard OCSE di 3 a 1.. Crescita dirigenza 14% contro incremento infermieri limitato all'1,8%.. Mille pensionamenti annui non coperti dalle attuali assunzioni.. Nuove 120 Case di Comunità richiedono oltre mille infermieri aggiuntivi.. Nursing Up e Nursind denunciano una carenza critica di personale infermieristico in Piemonte con la necessità di 5mila nuove assunzioni per allinearsi agli standard internazionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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