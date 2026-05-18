Piemonte allarme infermieri | servono 5.000 assunzioni per la sicurezza

In Piemonte, si parla di un deficit di circa 5.000 infermieri necessari per garantire la sicurezza dei pazienti. La regione sta affrontando una carenza che rischia di influire sul rapporto tra medici e infermieri, con possibili ripercussioni sulla qualità dell’assistenza. Nonostante un aumento della dirigenza sanitaria, le risorse umane in ambito infermieristico restano insufficienti. La questione riguarda la capacità di garantire un’assistenza adeguata e sicura nelle strutture sanitarie locali.

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