Piemonte allarme infermieri | servono 5.000 assunzioni per la sicurezza
In Piemonte, si parla di un deficit di circa 5.000 infermieri necessari per garantire la sicurezza dei pazienti. La regione sta affrontando una carenza che rischia di influire sul rapporto tra medici e infermieri, con possibili ripercussioni sulla qualità dell’assistenza. Nonostante un aumento della dirigenza sanitaria, le risorse umane in ambito infermieristico restano insufficienti. La questione riguarda la capacità di garantire un’assistenza adeguata e sicura nelle strutture sanitarie locali.
? Punti chiave Come influirà il rapporto medici-infermieri sulla sicurezza dei pazienti piemontesi?. Perché la crescita della dirigenza non garantisce più l'assistenza necessaria?. Quali rischi corrono le nuove Case di Comunità senza nuovi assunti?. Come incide la burocrazia sulla qualità delle cure fornite ogni giorno?.? In Breve Rapporto infermieri-medici a 2,41 contro standard OCSE di 3 a 1.. Crescita dirigenza 14% contro incremento infermieri limitato all'1,8%.. Mille pensionamenti annui non coperti dalle attuali assunzioni.. Nuove 120 Case di Comunità richiedono oltre mille infermieri aggiuntivi.. Nursing Up e Nursind denunciano una carenza critica di personale infermieristico in Piemonte con la necessità di 5mila nuove assunzioni per allinearsi agli standard internazionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Allarme Peste Suina: 2.000 casi tra Piemonte e Liguria, crisi aperta
“È allarme sicurezza in via Toscana, servono telecamere e un nucleo anti baby gang”“L’allarme sulla sicurezza nell’area scolastica di via Toscana non può più essere ignorato”.
Piemonte: infermieri, battaglia di Nursing Up e Nursind. Vicini al punto di rotturaNursing Up e Nursind denunciano la carenza di infermieri in Piemonte: Servono 5mila assunzioni per evitare il collasso del sistema ... ilpiccolo.net
In Toscana mancano oltre 5mila infermieri. Solo nell’area pisana ne servirebbero più di 200 tra ospedali e territorio. Il NurSind lancia un duro allarme nella Giornata Internazionale dell’Infermiere: La professione rischia l’estinzione. Leggi l’articolo completo - Facebook facebook
Piemonte. Allarme aumento tumori nel chivassese, la Asl frena: Servono dati scientifici. E annuncia indagineLa Asl interviene sull'allarme lanciato sulla base dell’aumento del numero di esenzioni ticket: Non è un indicatore epidemiologico. L’indagine della Asl, che sarà presentata a luglio, si basa su ... quotidianosanita.it