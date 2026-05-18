Il picnic rappresenta uno dei modi più semplici e apprezzati per godersi la bella stagione, sia in riva al mare, in un parco cittadino o su una montagna. Questa attività conviviale e informale permette di trascorrere del tempo all’aperto in modo rilassato, portando con sé cibi preparati in casa o acquistati. Per evitare gli eccessi e mantenere un pasto equilibrato, è importante scegliere alimenti vari e moderati, senza rinunciare alla convivialità che caratterizza questa tradizione estiva.

Conviviale, allegro, informale, rilassante: il picnic è un grande classico della bella stagione. Che sia su una spiaggia, in un parco cittadino o in cima a una vetta, è uno dei piccoli piaceri dell’estate. Eppure, spesso rischia di trasformarsi in un concentrato di eccessi. Fra snack salati e bibite zuccherate, può lasciare in eredità una spiacevole sensazione di gonfiore e pesantezza. Questo non significa che sia meglio rinunciarci. Con qualche semplice accorgimento, si può costruire un pasto che sia bilanciato e al tempo stesso appagante, continuando a sentirsi leggere senza rinunciare al piacere del cibo. Come costruire un pasto equilibrato. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Picnic, ecco come evitare gli eccessi e fare un pasto bilanciato

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Pranzo di Pasqua: cosa fare per non esagerare

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