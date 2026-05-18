Piazza Affari cala | stacco cedole e il traino del greggio su Eni

Da ameve.eu 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Piazza Affari ha registrato una flessione, influenzata principalmente dallo stacco di cedole di 23 società e dall'andamento del prezzo del petrolio. Il Ftse Mib ha subito un rallentamento a causa di queste dinamiche, mentre il prezzo del greggio, che si aggira intorno ai 106 dollari, ha contribuito a mantenere stabile il titolo di Eni. La giornata ha visto anche altre variazioni tra le azioni delle principali società italiane, in un contesto di mercati in movimento.

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? Domande chiave Perché lo stacco di 23 società ha frenato il Ftse Mib?. Come può il greggio a 106 dollari proteggere Eni dal calo?. Quali titoli hanno resistito alla pressione senza distribuire dividendi?. Perché i rendimenti dei Btp e dei Bund stanno salendo?.? In Breve Btp sale allo 3,95% con spread Btp-Bund a 77,7 punti.. Eni cresce del 2,54% grazie al greggio sopra i 106 dollari.. Bper cala del 2,06% e Intesa Sanpaolo perde l'1,15% per dividendi.. Stellantis, Ferrari e Prysmian registrano ribassi tra il 2,1% e il 2,24%..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). L’inflazione contenuta al 1,2% sostiene la tenuta del settore energetico nonostante lo stacco cedolare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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