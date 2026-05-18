Piantedosi | ‘El Kudri non ha dato segnali di radicalizzazione islamista’

Il ministro dell’interno ha dichiarato che il sospettato non ha mostrato segni di radicalizzazione islamista. Ha aggiunto che potrebbe aver agito spinto da un sentimento di odio legato a un risentimento personale, senza fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni. La polizia ha continuato le indagini per chiarire le circostanze del gesto. Nessun collegamento con gruppi estremisti è stato finora accertato. La vicenda resta sotto osservazione, mentre le forze dell’ordine cercano di ricostruire i fatti.

Lo scrive su X il ministro Matteo Piantedosi. “È un soggetto a cui è stato diagnosticato un disturbo schizoide della personalità (ma ha ottenuto la patente di guida, ndr) e questo rende più complesso inquadrare la vicenda. Ha manifestato rancore e insoddisfazione per la propria condizione lavorativa e sociale. In una email indirizzata alla sua università ha proferito frasi contro i “bastardi cristiani” e altre espressioni blasfeme, salvo poi chiedere scusa. Potrebbe essere stato animato da un odio connesso al risentimento per aver ritenuto di aver subito discriminazioni. Allo stato degli atti, non ha dato segnali di radicalizzazione islamista strutturata, non risultando appartenente a reti di propaganda fondamentalista. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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