Piano estate da 300 milioni | il rischio di nuovi divari scolastici

Con 300 milioni destinati alle attività estive, si apre una discussione su come questi fondi verranno gestiti e distribuiti tra le diverse scuole. La ripartizione delle risorse potrebbe accentuare le differenze tra le istituzioni con più capacità di accesso ai finanziamenti e quelle in difficoltà. Restano aperti i dubbi su quali scuole riusciranno effettivamente a beneficiare di queste risorse e come la loro gestione influenzerà le opportunità degli studenti durante la pausa estiva.

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