Piacenza | l’artigianato resiste e supera il calo di Parma e Reggio

A Piacenza, l’artigianato ha mantenuto una certa stabilità, mentre nelle province di Parma e Reggio Emilia si è registrato un calo. I settori che continuano a sostenere l’economia locale sono principalmente quello della lavorazione del legno, della ceramica e della moda. I dati raccolti mostrano che, a differenza di altre aree, Piacenza ha registrato una lieve crescita in alcune attività artigianali, contribuendo a contenere le diminuzioni registrate nelle altre province.

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? Punti chiave Perché l'artigianato piacentino resiste mentre Parma e Reggio calano?. Quali settori trainano la stabilità del tessuto produttivo locale?. Chi sta guidando il cambiamento demografico nelle botteghe piacentine?. Come influisce la crescita delle società di capitali sul settore?.? In Breve Settore edilizio guida con 3.150 unità, seguito da servizi alla persona con 1.464 imprese.. Ditte individuali sono 5.678, mentre le società di capitali crescono dell'1,2% a 600 unità.. Imprese straniere sono 1.972, pari al 27,1% del totale, con 1.204 artigiane donne.. L'artigianato piacentino incide sul sistema produttivo locale per il 29,5% del totale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piacenza: l’artigianato resiste e supera il calo di Parma e Reggio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Artigianato in Liguria: resiste il tessuto locale nonostante il calo? Cosa sapere Liguria: primo trimestre 2026, l'artigianato registra un calo dello 0,19% con 82 cessazioni. Artigianato a Reggio Emilia: calo imprese, salva l’export stranieroA Reggio Emilia l’artigianato registra una flessione di 483 unità nel corso del 2025. L’artigianato piacentino è stabile negli ultimi tre mesi, ma in un anno le imprese calanoI primi tre mesi del 2026 vedono l’artigianato piacentino in una posizione di sostanziale stabilità rispetto al 31 dicembre scorso a proposito del numero ... piacenzasera.it L’artigianato resiste. C’è un calo delle aziende: il distretto da rilanciareAndamento in continuità con il 2024 e attenzione all’applicazione della zona economica speciale (Zes) in Umbria per non generare squilibri all’interno di una realtà omogenea, anche se divisa fra due ... lanazione.it