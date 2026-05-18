Pia Pozzoli incontra le famiglie al Samaritano appuntamento il 21 maggio

Il 21 maggio alle 17:30 si svolgerà un incontro presso il centro Il Samaritano, promosso dalla Fondazione “Pia Pozzoli Dopo di Noi”. La riunione vedrà la partecipazione del nuovo consiglio di amministrazione della fondazione, che si confronterà con le famiglie e con chi desidera conoscere le attività e le iniziative dell’organizzazione. L’appuntamento è aperto a chi vuole approfondire le modalità di sostegno e collaborare con la fondazione, che si occupa di servizi e progetti dedicati alle persone con disabilità e alle loro famiglie.

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