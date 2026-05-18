Nel 2025, la Polizia Postale ha gestito più di 51 mila casi di phishing in Italia, con un aumento rispetto agli anni precedenti. I truffatori usano tecniche sempre più sofisticate per ingannare le persone e ottenere dati sensibili. Tra i marchi più falsificati ci sono PayPal, Amazon e Poste Italiane, che vengono frequentemente scelti come obiettivi nei tentativi di frode. La diffusione di queste pratiche mette in evidenza come la tecnologia rappresenti anche uno strumento di rischio crescente per gli utenti online.

I truffatori non dormono davvero mai e la tecnologia moltiplica le opportunità di far danni: nel 2025 la Polizia Postale ha infatti gestito oltre 51.000 casi di cybercrime tra phishing, frodi online e truffe digitali, fra email, sms, messaggi WhatsApp, notifiche push e quant’altro. L’analisi di Truffa.net offre numeri freschi in merito alle dinamiche del phishing in Italia, passando in rassegna le ricerche effettuate dagli utenti dopo la ricezione di messaggi sospetti. Il risultato è una mappa dettagliata dei brand più utilizzati dai truffatori per costruire le loro comunicazioni fraudolente. Truffe phishing in Italia, i brand più citati. La classifica mostra la concentrazione delle truffe su marchi noti e di alto utilizzo nella vita quotidiana. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Phishing in Italia, i brand più falsificati: in testa PayPal, Amazon e Poste Italiane

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