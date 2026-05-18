Pezzo Rosola fa centro Sprint sotto il diluvio

Durante il decimo anniversario del Gran Premio Città di Pontedera, si è assistito a un finale emozionante con un'azione di circa venti chilometri in fuga sotto la pioggia intensa. I due corridori principali si sono affrontati nello sprint finale sul rettilineo di via Alcide De Gasperi, determinando così il vincitore della corsa. La gara si è conclusa con un arrivo al photo finish, lasciando il pubblico senza fiato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui