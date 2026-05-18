Pezzo Rosola fa centro Sprint sotto il diluvio
Durante il decimo anniversario del Gran Premio Città di Pontedera, si è assistito a un finale emozionante con un'azione di circa venti chilometri in fuga sotto la pioggia intensa. I due corridori principali si sono affrontati nello sprint finale sul rettilineo di via Alcide De Gasperi, determinando così il vincitore della corsa. La gara si è conclusa con un arrivo al photo finish, lasciando il pubblico senza fiato.
Un finale da protagonisti con venti chilometri di fuga poi lo sprint tra i due sul rettilineo di via Alcide De Gasperi per aggiudicarsi l’edizione del decennale del Gran Premio Città di Pontedera. Il successo a Kevin Pezzo Rosola, 23 anni, veronese, doppio figlio d’arte, di Paola Pezzo (due ori olimpici nella mountain bike) e Paolo Rosola, protagonista su strada nei professionisti dal ’76 al ’90. Promosso il tentativo hanno viaggiato di comune accordo resistendo al ritorno degli inseguitori per giocarsi il successo, primo della stagione per il vincitore, con Emanuele Ansaloni, inferiore a lui solo nella volata finale. Una bella gara nazionale ben allestita con 162 atleti al via di 29 squadre, condotta a quasi 44 di media nonostante un paio di violenti acquazzoni, accompagnati anche dalla grandine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Sullo stesso argomento
Ciclismo: Pezzo Rosola, figlio d’arte, fa suo il Gp Città di PontederaPontedera, 16 maggio 2026 – Dopo una fuga iniziata a venti chilometri dal traguardo, e un accordo perfetto tra i due brillanti protagonisti del...
Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: Marquez vince una pazza Sprint. Prima cade, poi domina sotto il diluvio
PONTEDERA. PEZZO ROSOLA METTE IL PRIMO SIGILLO SULLA CLASSICA TOSCANA: 2° ANSALONI. GALLERYDopo una fuga iniziata a venti chilometri dal traguardo, e un accordo perfetto tra i due brillanti protagonisti del tentativo pienamente riuscito, Kevin Rosola Pezzo e Emanuele Ansaloni si sono contes ... tuttobiciweb.it
Ciclismo: Pezzo Rosola, figlio d’arte, fa suo il Gp Città di PontederaHa battuto in volata Ansaloni. E’ il figlio di Paolo Rosola, ex ciclista su strada, e Paola Pezzo, monumento della mountain bike femminile con due ori alle Olimpiadi. Gara sotto acqua e grandine ... lanazione.it