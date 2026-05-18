Pezzi di auto e lastre di amianto | trovate due discariche nei terreni

Il 16 maggio, durante attività di monitoraggio ambientale, i volontari della Dea hanno scoperto due discariche abusive tra San Cipriano d'Aversa e Villa di Briano. Nei siti sono stati rinvenuti pezzi di automobili e lastre di amianto, che sono stati immediatamente segnalati alle autorità competenti. La presenza di rifiuti di questo tipo rappresenta un problema per l’ambiente e la salute pubblica. Le forze dell’ordine stanno ora intervenendo per verificare la provenienza dei materiali e identificare i responsabili.

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