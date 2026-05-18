Pezzella dopo il successo | ‘Dobbiamo affrontare un’ultima battaglia

Dopo il successo conseguito in trasferta, il capitano della squadra ha commentato che bisogna prepararsi per un’ultima sfida importante. Restano da affrontare le difficoltà di gestire la pressione in vista dell’incontro con il Como, una partita che potrebbe determinare il proseguimento del campionato. La vittoria in Friuli è stata possibile grazie a un approccio tattico specifico, che ha permesso alla squadra di mantenere il controllo del gioco e di sfruttare al meglio le occasioni create.

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