Pezzella dopo il successo | ‘Dobbiamo affrontare un’ultima battaglia

Da ameve.eu 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il successo conseguito in trasferta, il capitano della squadra ha commentato che bisogna prepararsi per un’ultima sfida importante. Restano da affrontare le difficoltà di gestire la pressione in vista dell’incontro con il Como, una partita che potrebbe determinare il proseguimento del campionato. La vittoria in Friuli è stata possibile grazie a un approccio tattico specifico, che ha permesso alla squadra di mantenere il controllo del gioco e di sfruttare al meglio le occasioni create.

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? Punti chiave Come faranno i grigiorossi a gestire la pressione contro il Como?. Quale segreto tattico ha permesso la vittoria in territorio friulano?. Cosa deve fare il gruppo per evitare la leggerezza post-vittoria?. Perché Pezzella chiede ai compagni di isolarsi dalle distrazioni esterne?.? In Breve Vittoria grigiorossa ottenuta in territorio friulano contro l'Udinese.. Prossimo impegno programmato contro il Como per chiudere la stagione.. Pezzella sottolinea l'importanza di seguire le indicazioni tattiche del mister.. Il difensore Pezzella ha commentato il successo ottenuto dall’Udinese contro la Cremonese, sottolineando come la squadra debba ora concentrarsi esclusivamente sul prossimo impegno per chiudere il percorso stagionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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