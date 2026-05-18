Gli Stati Uniti stanno considerando di concedere una deroga riguardo al petrolio russo, all’interno di un quadro di valutazioni legate alla guerra in Iran. La decisione arriva in un momento in cui le forniture energetiche globali sono influenzate dal conflitto nella regione mediorientale. La questione viene monitorata attentamente, mentre le autorità statunitensi analizzano le implicazioni di una possibile deroga sulle importazioni di petrolio proveniente dalla Russia.

Gli Stati Uniti stanno valutando una nuova deroga sul petrolio russo a causa della guerra in Iran e del suo impatto sulle forniture energetiche globali. Lo riporta l’agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali la misura potrebbe avere una durata di 30 giorni o più, nel tentativo di stabilizzare il mercato in una fase di forte tensione internazionale. L'altro fronte Parallelamente, sul fronte politico interno, l’amministrazione dell’ex presidente Donald Trump ha annunciato la creazione di un fondo da 1,78 miliardi di dollari destinato a risarcire le vittime degli attacchi del Dipartimento di Giustizia guidato da Joe Biden.... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Petrolio russo e guerra in Iran, gli Usa valutano una deroga

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Trump, il petrolio russo e una guerra che non sa come terminare

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